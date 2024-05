Perjudicaron a Alianza Lima: Gol anulado de Hernán Barcos SÍ era válido, según asesor FIFA

16/05/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

¡Atención! Miguel Scime, director del IAF de Argentina y asesor FIFA, analizó el segundo gol de Hernán Barcos y dio su veredicto sobre la anotación que pudo darle los tres puntos a Alianza Lima y, con ella, un paso importante con miras a los octavos de final. ¿Qué dijo?

Error de paralaje

Las palabras del mencionado experto tuvieron lugar en comunicación con Infobae, donde fue consultado por la decisión arbitral que causó malestar entre los hinchas del equipo de La Victoria.

Al respecto, Scime sostuvo que Franco Zanelatto estaba habilitado en el segundo gol que le anuló el árbitro del Alianza Lima vs Colo Colo.

Sin embargo, explicó que el colegio declaró cómo inválida dicha anotación porque se produjo un error de paralaje a la hora de trazar las líneas para verificar si estaba en posición adelantada.

"Está habilitado, fíjate que la cámara no está en línea con el penúltimo defensor. Eso provoca un error de paralaje y si te fijas la línea está torcida con la línea de mitad de cancha. Si la cámara no está en línea con el penúltimo defensor da error de paralaje. Fíjate que el asistente que está en línea lo habilita", indicó.

Así había sido el gol

El gol del popular 'Pirata' tuvo lugar pasados los 67 minutos del encuentro, cuando 'íntimos' vencía al 'Cacique' por la mínima diferencia.

Allí, Franco Zanelatto recibió un pase filtrado por la banda derecha, lo que le permitió desbordar y mandar un pase rasante al área, donde tras una asistencia de su compañero, Hernán Barcos mandó a guardar el balón de un derechazo.

No obstante, el gol, que fue gritado en todo el Estadio Alejandro Villanueva, no subió al marcador por una posición supuestamente ilícita del ex San Martín.

Empate a uno

Como se recuerda, Alianza Lima y Colo Colo de Chile disputaron un vibrante partido por Copa Libertadores en la noche de este miércoles 15 de mayo.

El duelo, que podía definir el destino de ambos equipos, acabó empate a uno, con anotación de Hernán Barcos para los locales y Arturo Vidal para los visitantes.

Con este resultado, el conjunto peruano quedó relegado a la última posición con cuatro puntos, mientras Colo Colo ocupa la tercera casilla con cinco.

Sin embargo, cabe decir que Alianza Lima aún tiene claras chances de clasificar a octavos de finales. Para ello, deberá vencer a Fluminense en Brasil y esperar que Cerro Porteño y los chilenos empate.