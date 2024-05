Mr Peet ENFURECIDO por anulación del gol de Hernán Barcos en Alianza Lima vs Colo Colo

El conocido comentarista deportivo, Mr Peet, expresó su completa frustración por la anulación del segundo gol de Hernán Barcos durante el enfrentamiento entre Alianza Lima y Colo Colo. Aseguró que lo que hizo el VAR y la CONMEBOL fue un robo para la escuadra blanquiazul.

A través de su canal de YouTube, Mr Peet no dudó en hablar sobre el polémico partido entre Alianza Lima y Colo Colo que se vivió el último miércoles en el estadio Alejandro Villanueva (Matute).

El comentarista deportivo se mostró muy enojado ante la decisión del VAR de anular el segundo gol de Hernán Barcos, delantero y goleador de Alianza Lima. Según dijo, luego de ver varias veces la repetición del polémico 'outside', no hubo posición adelantada.

"No hay posición adelantada en el segundo gol. Que se vayan a la misma m*** los del VAR, en serio. Es un robo, es un robo absoluto, no hay posición adelantada en el segundo gol que anulan a Alianza. En el primero hay posición adelantada, pero en el segundo no hay".