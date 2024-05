¡Lamentable! Flavia Laos afectada tras fallecimiento de su abuelo y comparte conmovedor mensaje

16/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Flavia Laos está viviendo uno de los momentos más tristes de su vida por el fallecimiento de su abuelo. La influencer sufrió la pérdida de su familiar la noche del último 15 de abril, según mencionó en sus redes sociales.

Recordemos que, hace un tiempo, la cantante contó que su abuelito se encontraba delicado de salud y estaba internado en una clínica local. Esto ocurrió durante su presentación en 'Mande Quien Mande', cuando la joven se quebró al contar detalles de esta situación. A pesar de ello, muchos pensaron que su abuelo había logrado recuperarse.

"Aww mi abuelito, en verdad que no teníamos una foto todos juntos, y esto es algo muy especial. Mi abuelo ahorita no está bien, está en la clínica y estamos pasando días muy complicados", mencionó en ese momento con los ojos llorosos.

Fallece abuelo de Flavia Laos

El último miércoles, 15 de mayo, falleció el abuelo de Flavia Laos. Al parecer, esta pérdida fue repentina pues ella se presentó con total normalidad en una radio local en horas de la mañana, donde fue entrevistada por Angie Arizaga. Además, aprovechó para promocionar su nueva canción, el cual se titula 'Portarnos mal'.

A través de sus redes sociales, la influencer informó sobre esta triste noticia y compartió el arreglo floral que le compró, junto a su hermana Kiara, para el velorio de su familiar.

"De nosotras para ti. Ahora tenemos un ángel más cuidándonos, nos verás orgulloso cumpliendo nuestras metas desde arriba. Con amor, tus nietas Flavia y Kiara" , se puede leer en la tarjeta de despedida. Asimismo, este hecho no pasó desapercibido por sus fans, quienes también le dieron su apoyo.

Flavia Laos recibe condolencias

Ante este duro momento, el equipo que trabaja junto a Flavia Laos se ha solidarizado con ella, pues le envió un arreglo floral a su familiar para alentarle en esta triste situación.

"Mi querida Flavia, la vida nos pone desafíos difíciles, pero espero que encuentres consuelo en los recuerdos compartidos y el amor de quienes te rodean. Nuestras sentidas condolencias y un abrazo fuerte para ti y tu familia (...) Tu team: Flavia Laos", señalaron.

Tras ello, la actriz no dudó en agradecer el apoyo incondicional de su equipo. "Gracias por estar presentes en este momento tan duro. No saben el agradecimiento grande que les tengo, no solo están para mí en las buenas, sino también en las malas", expresó.

Como se mencionó, Flavia Laos, atraviesa por un difícil momento tras el fallecimiento de su abuelo.