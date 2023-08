¡Ya tiene fecha! Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes: Conoce el día, hora y escenario confirmado

25/08/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

La Liga 1 ya programó el clásico entre Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes, válido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1. Este partido puede catalogarse como una "final"; puesto que ambas escuadras luchan codo a codo por el certamen de la segunda mitad de año.

La organización oficializó, a través de las redes sociales, el día, hora y escenario de este encuentro. Justamente, los 'Celestes' serán quienes disputarán este juego en condición de local.

El día, hora y escenario

El clásico añorado tanto por 'Rimenses' y 'Cremas' se llevará a cabo en el Estadio Nacional. Por temas de prevención, solo Sporting Cristal podrá llenar el coloso de José Díaz con sus hinchas.

La fecha a anotar será el sábado 16 de setiembre y la hora las 8:30 p. m. La terna arbitral aún está por definirse en los próximos días.

Vale indicar que, el otro gran partido de esta jornada será el Deportivo Garcilaso vs. Cusco FC. La Ciudad Imperial verá como dos de sus tres equipos, instalados en la Liga 1, se enfrentarán.

¡A tener en cuenta!

Cabe indicar que, 'Celestes' y 'Cremas' están disputando el liderato del Torneo Clausura y la posibilidad de avanzar a una final, teniendo en cuenta sus puntajes en la tabla acumulada. Como no pasaba hace muchos años, los 'tres grandes del fútbol nacional' se encuentran en igualdad de condiciones para conseguir el campeonato a fin de año.

En estos momentos, la 'U' está tres puntos debajo de 'Cristal' en el segundo certamen de mitad de año y, de superar el gran escollo que es Atlético Grau en Piura, podría igualar a los 'Celestes' venciéndolos en el Estadio Nacional.

En medio de la turbulencia

Como se recuerda, Universitario en los últimos dos encuentros no pudo sumar de a tres; puesto que cayó frente a ADT en Tarma y empató con Deportivo Garcilaso en el Estadio Nacional. No obstante, los 'Merengues' no solo perdieron 5 puntos sino que dos baluartes como Aldo Corzo y Edison Flores terminaron expulsados producto de la impotencia.

Por consiguiente, los dirigidos por Jorge Fossati necesitan urgentemente vencer a los piuranos y a Deportivo Municipal antes del esperado 'clásico'.

De esta manera, la Liga 1 oficializó, a través de las redes sociales, el día, hora y escenario del Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes. Justamente, los 'Celestes' serán quienes disputarán este partido en condición de local.