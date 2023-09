¡Atención fanáticos! Neutro Shorty llega al Perú para el "Trap Fest Lima 2"

13/09/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El cantante venezolano Liomar Ricardo Acosta Orta, más conocido como Neutro Shorty, llega al Perú para ser parte del "Trap Fest Lima 2" y deleitar a sus fanáticos con sus mejores éxitos.

Tras hacer un alto a su gira internacional, el compositor presentará el próximo 29 de septiembre sus grandes hits tales como "Camino solo", "Chichar", "Ya no creo", "The world is mine", "Hope" y "Soy yo", que lo han llevado a convertirse en uno de los artistas más populares de la nueva generación venezolana del trap.

"Estoy gratificado de llegar a Perú y agradecido con el público peruano que escucha mi propuesta y que en esta ocasión podra acudir a una presentación en vivo", declaró emocionado Neutro Shorty.

Origen de su nombre artístico

De acuerdo al cantante, su nombre artístico nació de un intento fallido de hacer una acrobacia en su motocicleta, cuando sus amigos le bromeaban diciendo que había quedado en Neutro. En lugar de avergonzarse, adoptó el nombre "Neutro" con humor, agregando luego "Shorty" por su dedicación temprana al rap.

Sobre su carrera

El nacido en Caracas dejó el colegio a los 13 años para enfocarse completamente en su carrera musical y debutó con la canción que grabó en su casa, la cual tituló "Chicos Estúpidos".

Posteriormente, en 2010, Neutro Shorty lanzó "Pa las Pokemonas", una canción controvertida que desentrañaba la realidad de jóvenes de la época. Aunque inicialmente polarizó al público del movimiento, se convirtió en el hit más reproducido de ese año.

Además, ha logrado colaboraciones con artistas de la talla del Chyno Miranda, Bizarrap, Ñengo Flow, entre otros más, lo que le permite convertirse en un referente global de la música urbana y uno de los artistas con más influencia en el género.

Cabe precisar que el compósitor venezolano es un artista independiente que se ha dedicado a promover a nuevos talentos que comienzan en la música.

Grandes éxitos

Asimismo, Liomar Ricardo Acosta Orta cuenta con cerca de 2 millones de oyentes mensuales en Spotify, tiene hits mundiales como el single junto a "Bizarrap", que llegó a más de 23 millones de reproducciones.

En esa misma línea, hizo lo propio con "2 problemas remix", que logró más de 76 millones en la plataforma musical y se convirtió en la canción más escuchada de Latinoamérica.

De esta manera, el cantante venezolano Neutro Shorty llega al Perú para ser parte del "Trap Fest Lima 2" y deleitar a sus fanáticos con sus mejores éxitos tras hacer un alto a su gira internacional.