¿El vestido de la venganza?: Rosalía luce impactante look durante Latin Grammys y es comparada con Lady Di

La presentación de Rosalía en los Latin Grammys 2023 ha dado mucho de qué hablar. No solo por su gran performance al cantar, sino también por los looks que lució durante la noche de gala. Usuarios del internet llegaron a comparar el look de la cantante con el inolvidable vestido de la venganza de Lady Di.

Durante la tarde del último jueves, la ciudad de Sevilla se convirtió en la capital mundial de la música. Distintos artistas llegaron luciendo sus mejores trajes y acompañados con sus seres más queridos. Entre los asistentes, destacó la intérprete de 'Motomami', quien lució dos impactantes vestidos.

Al estilo de la princesa Diana

Si bien la cantante llegó luciendo un precioso vestido de encaje negro, al subirse al escenario, optó por cambiar por una versión un poco más tradicional. Sin embargo, la audiencia notó algo singular en la vestimenta de la autora de 'Malamente'.

Y es que el vestido de Rosalía parecía hacer alusión al recordado look que lució la princesa Diana luego de enterarse que su esposo, el ahora rey Carlos, le fue infiel. Si bien se trata de teorías del mundo del internet, los usuarios no descartan que podría tener algún tipo de relación debido a que esa fue la primera vez que se volvió a ver las caras con Rauw Alejandro en público.

"Es que es artista hasta en el más mínimo detalle", "Totalmente inteligente Rosi", "Los hombres no captan las indirectas bien directas", fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

'Se nos rompió el amor'

La famosa 'Motomami' fue la primera en subirse al escenario con una inolvidable versión flamenca de 'Se nos rompió el amor', de Rocío Jurado. Su impresionante voz consiguió llenar el recinto de palmas al ritmo de la música y guitarras de fondo que acompañaban la canción que describiría su situación personal.

Rosalía inaugura la primera gala de los #LatinGRAMMY celebrada en Sevilla con un apoteósico homenaje a Rocío Jurado y al flamenco. pic.twitter.com/bOGFUM7T7i — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) November 16, 2023

Rosalía realizó su performance de la mano de un numeroso grupo flamenco de guitarristas y palmeros. El escenario fue ambientado con una tradicional decoración plastificada que haría alusión a la esencia de su música: el flamenco & el pop.

Si bien toda la letra de la canción hacía referencia a una situación de desamor, la intérprete cambió uno de los versos finales para crear su propia versión. La "nueva letra" fue lo que dejó entrever que su relación culminó por la ausencia de amor.

"Se nos rompió el amor de tanto usarlo o de no usarlo", fue el verso que agregó la artista y consiguió que el público se pusiera de pie para aplaudir el gran final.

De esta manera, Rosalía lució un impactante look en la noche de los Latin Grammy 2023 y fue comparada con el inolvidable vestido de la venganza de 'Lady Di'.