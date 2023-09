Ampay: Fiorella Retiz olvida al 'Chino' Miyashiro y es captada en actitudes cariñosas con conocido DJ

Fiorella Retiz volvió a la escena televisiva tras su participación en "La casa de Magaly", donde reveló más detalles de su ampay con Aldo Miyashiro. Ahora, la exreportera ha dado que hablar nuevamente después de ser captada en situaciones comprometedoras con un conocido DJ, quien la besa y abraza tras salir de un conocido evento de música urbana.

El programa conducido por Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre, "Amor y fuego", emitió hoy 5 de septiembre, imágenes exclusivas de la salida de Fiorella Retiz del evento "Cochinola", el cual se realizó el pasado 29 de agosto en Chorrillos.

En el video se puede apreciar que, la exreportera de "La banda del chino" se encuentra fuera del evento junto a varios amigos, pero llama la atención que DJ Towa la abraza por detrás, le hace masajes en el cuello y hasta le da besos en la nuca mientras parecen discutir cual será su siguiente parada.

Uno de los reporteros de "Amor y fuego" abordó a Fiorella hace unos días para preguntarle sobre las imágenes en las que se ve muy cariñosa con DJ Towa. Según dijo, ese día se había pasado de copas y por suerte el DJ estaba a su costado para agarrarla, porque no podía mantener el equilibrio.

Asimismo, resaltó que se encuentra en una etapa de su vida en la que está conociendo gente ya que tiene pensado formar una familia y tener más hijos.

Hace unos días, la modelo brindó una entrevista a Trome, en la que habló sobre el difícil momento que vivió tras ser ampayada con su entonces jefe, Aldo Miyashiro; asimismo, reveló que para superar esa etapa, tomó una drástica decisión.

"No salí un mes de mi casa, me quedé encerrada porque también tenía a los periodistas en la puerta. Luego me fui de viaje, un mes, con toda mi familia a Colombia. Ese viaje me ayudó a salir, un poco, del hoyo en el que me había metido", declaró.