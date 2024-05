¡Sepultó a Aldo Miyashiro! Érika Villalobos está más enamorada que nunca y grita su amor por Erik Zapata

20/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Érika Villalobos dejó atrás su pasado con Aldo Miyashiro y después de oficializar su relación con el empresario Erik Zapata, la actriz se ha mostrado más enamorada que nunca y no ha dudado en compartir cada comento con su pareja.

Como era de esperarse, la exintegrante de 'Torbellino' compartió con sus seguidores varias fotografías junto a su actual novio, quien radica en Florida, Miami (Estados Unidos).

"Gracias Universo" , escribió la artista al publicar las fotos donde se muestra sonriente y cariñosa al lado de su amado, de esta manera demuestran que ambos están atravesando por el mejor momento de su relación.

Aldo Miyashiro se pronuncia

El afamado conductor de TV, Aldo Miyashiro, ha vuelto a estar en el ojo público después de que su expareja, Érika Villalobos, publicara fotografías de una visita que realizó a su actual novio, Erik Zapata.

Por esta razón, en medio de la presentación de su obra 'El Principito, el musical' en el Teatro Segura de Lima, el equipo de 'América Hoy' aprovechó para preguntarle a Miyashiro qué le deseaba a la nueva pareja de Villalobos.

El popular 'Chino' no tuvo inconveniente en responder y fue muy amable al expresar: "Felicidad absoluta, yo no tengo que dar ninguna bendición ni nada por el estilo" , agregando que no conoce personalmente a Erik Zapata.

Aldo Miyashiro pide respeto a su privacidad

No obstante, cuando se le cuestionó sobre su actual relación sentimental con Gia Rosalino, Miyashiro se mantuvo firme en su posición de mantener su vida privada en reserva. "Yo nunca he expuesto mis relaciones, ni con mis hijos ni con nadie", afirmó.

Miyashiro también mencionó el incidente de abril de 2022, cuando fue protagonista de un polémico 'ampay' con Fiorella Retiz, señalando que eso fue un momento pasado y que prefiere no referirse a él.

Recordemos que Érika Villalobos y Aldo Miyashiro se separaron definitivamente luego de salir a la luz el 'ampay' que protagonizó el conductor de TV con Fiorella Retiz, con quien fue captado besándose apasionadamente en su departamento. Ahora, la actriz ha decidido rehacer su vida y se luce muy feliz al lado de su nueva pareja, el empresario Erik Zapata.

No cabe duda de que, Érika Villalobos volvió a encontrar el amor y ahora se encuentra muy feliz disfrutando de esta nueva etapa de su vida. A través de las redes sociales, la actriz comparte cada momento que comparte con su actual pareja.