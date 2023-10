Chechito impresiona al interpretar una canción de Flor Pileña: "Yo he sido tu amigo"

El carismático vocalista peruano, conocido como Chechito, dejó atónitos a sus seguidores en Juliaca, Puno, al interpretar la emblemática canción de Flor Pileña, "Yo he sido tu amiga". Este emocionante momento tuvo lugar durante un concierto en la Ciudad de los Vientos, donde el artista deleitó a la audiencia con su talento y carisma.

La melódica y nostálgica canción, popularizada por la renombrada cantante vernacular Flor Pileña, cobró vida una vez más gracias a la voz de Chechito. Entre las luces del escenario y el entusiasmo del público, el vocalista de Los Cómplices de la Cumbia hizo que el tema resonara con fuerza en el corazón de todos los presentes.

"Yo, yo he sido tu amigo. Yo, fui tu enamorado. Yo, yo he sido tu novio. Yo, ahora soy tu esposo. Yo, yo he sido tu novio. Yo ahora soy tu esposo...", entonó Chechito, mientras el público coreaba emocionado.