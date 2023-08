David Ostrosky: Fallece a los 66 años 'Primer Actor' mexicano tras lucha contra el cáncer

David Ostrosky, actor mexicano que encarnó a los villanos más icónicos de Televisa, ha fallecido la mañana del jueves 17 de agosto a los 66 años. El Primer Actor se encontraba luchando contra el cáncer.

La industria del entretenimiento latinoamericano se encuentra de luto por la pérdida de uno de los actores más queridos de la televisión, el cine y el teatro de México, David Ostrosky, quien dejó este mundo a los 66 años de edad.

Mediante sus redes sociales, la Asociación Nacional de Intérpretes compartió sus condolencias, a la que se unieron colegas como María Sorté y Victoria Ruffo, con quienes compartió pantalla en algún momento.

Asimismo, la cadena Televisa compartió un video con escenas de la carrera artística del mexicano y un extracto de una entrevista de diciembre de 2020, donde David reflexionaba sobre su amplia trayectoria.

"Me ha encantado estar en personajes diferentes porque no soy yo. Yo no podría ser ni un narco, ni un psicólogo de niños, ni muchos personajes que he hecho, y cuando estoy viviéndolos me siento bien, y me llena el alma también", dijo aquel entonces.