'El Gran Chef Famosos': Ximena Hoyos, Mónica Zevallos y Saskia Bernaola pasan a noche de sentencia

Los platos presentados por Ximena Hoyos, Mónica Zevallos y Saskia Bernaola no lograron convencer los paladares del jurado de 'El Gran Chef Famosos', por lo cual se convirtieron en los tres participantes que pasarán a la noche de sentencia.

En la última edición del programa de cocina, que ha ganado gran popularidad en todo el país, seis participantes se reunieron en el set para demostrar sus mejores habilidades culinarias y lograr no pasar a sentencia, ya que uno de ellos podría ser eliminado para siempre.

Renato Rossini, Saskia Bernaola, 'Checho' Ibarra, Ximena Hoyos y Mónica Zevallos prestaron mucha atención a las indicaciones del estricto jurado para preparar el primer plato de la noche: "chilcano de pescado".

En medio de la preparación los participantes tuvieron ciertos inconvenientes para armar ordenar sus ideas. Por ejemplo, la joven influencer no entendía las indicaciones de uno de los jurados del reality de Latina.

"Es que no sé lo que me está pasando. Giacomo me habla y, perdóname, pero me entra por una oreja y me sale por la otra porque estoy como (ida)", dijo Ximena Hoyos en el confesionario.