El 'Prefe' defiende a Leslie Shaw de sus 'haters' con nueva canción: "Si no hablan de ella, nadie los conoce"

15/11/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El 'Prefe' no dudó en salir en defensa de su novia, Leslie Shaw por las polémicas declaraciones que algunos artistas como Handa, Mayra Goñi, Flavia Laos, Michelle Soifer, entre otros, han realizado en su contra. Es así, como a través de una nueva canción, decide responder a todos sus 'haters'.

El 'Prefe' defiende a Leslie Shaw

A través de sus redes sociales, el cantante puertorriqueño publicó su nuevo tema, en el que no solo le 'tiró' a Handa, sino también a otros cantantes de la escena peruana, como Ator Untela, DJ Gio y Marshall.

"Ya casi les llega su navidad", escribió el cantante urbano en las historias de su cuenta de Instagram, para luego proseguir a subir las letras de su canción, que busca 'fulminar' a sus críticos, que calificó como personas que solo tratan de ganar fama por medio de la intérprete de 'Faldita'.

"Si no hablan de Leslie, nadie los conoce, ella es referencia y están hablando m**** para ganar audiencia. En todos lados la misma referencia, como si fueras tú la que vivió la experiencia. Son los que el género manchan, tengo el bofetón (...) en verdad me rio, tengo un par de hijos que ya no los crio, son malagradecidos, se respeta, el respeto es mutuo, quieren industria, mejor no insulten, mejor no canten, métanse pa youtubers", se escucha pronunciar al artista en su canción.

Le responde a Handa

Luego, aprovechó en resaltar que su novia, con quien está a punto de casarse, tiene gran talento que deja impresionado a más de uno y que incluso le permitió llegar hasta Viña del Mar.

"Tremenda artista que no van a superar, o me lo dicen cuando lleguen a Viña del Mar, ustedes no han cantado, ustedes no hacen número, qué me van a dar (...) Ese que se sube a la tarima, no saben hacer su chamba y quieren decirme la mía", expresó.

Presume sus logros

Incluso, calificó de 'copia' a la cantante urbana, Handa y dejando muy en claro, que Leslie Shaw es mucho más superior a ella, tras lograr obtener mayores ingresos económicos en cada presentación.

"Ni Fendi ni Carolina Herrera, tu eres la copia niña, quieres hacer lo que ella viene haciendo en su carrera. 50 mil en cada adelanto, son tres mil o sino no canto. Lo que tú cobras es lo que yo gasto. Soy como Al Capone, en Miami soy el dueño de todas las composiciones", se escucha en el clip, que ha generado gran polémica en las redes sociales.

De esta manera, 'El Prefe' publicó una canción, en el que no solo atacó a Handa, sino también a otros cantantes de la escena peruana, como Ator Untela, DJ Gio y Marshall, que hablan mal de su novia, Leslie Shaw.