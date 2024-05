Yahaira Plasencia asegura que Anitta quedó encantada con su look y arremete contra asesora que la criticó

06/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Recientemente, Yahaira Plasencia fue duramente criticada en 'América Hoy' por la asesora de imagen, Claudia García, quien no vio con buenos ojos el atuendo que lució la salsera en los Latin American Music Awards.

Como se sabe, en el programa conducido por Ethel Pozo, se acostumbra a buscar la opinión de expertos en belleza para evaluar la vestimenta de celebridades peruanas en distintos eventos.

Yahaira Plasencia recibe duras críticas

En un episodio reciente de 'América Hoy', la consultora de moda Claudia García fue invitada al programa, donde fue consultada sobre el atuendo que lució Yahaira Plasencia en dicha ceremonia que congregó a reconocidas figuras como Marc Anthony y Thalía.

Ante esto, la asesora se mandó con fuertes comentarios contra la cantante: "A ver, Yahaira necesita todo un cambio de look urgente, desde el cabello. Para empezar, el color le queda fatal, ese color de cabello que tiene no es para ella. Basta con una simple iluminación, ese amarillo ya está medio 'cucarachón'. Ya no le queda tan bien el look, yo le pondría un tono más chocolate, para sus looks ya basta de ese tipo de disfraz . Hay que ponerse un vestido más elegante", comentó.

Yahaira le responde y asegura que Anitta elogió su look

Yahaira Plasencia se pronunció ante los ácidos comentarios de Claudia García y la calificó de 'títere': "Títere es mi amiga ahora. Es una títere (...). Y yo quiero decir aquí de antemano que una mujer debe sentirse bella con lo que tenga puesto encima. Yo me siento muy feliz de haber usado este vestido en Las Vegas, en una alfombra muy importante", manifestó.

Sin embargo, lo que sorprendió a más de uno fue que Yahaira aseguró que la cantante urbana Anitta alabó el outfit que usó en el evento: "Este vestido ha dado mucho que hablar allá. La misma Anitta (me dijo) 'You're beautiful', te lo juro ".

Asesora fue presionada por producción de 'América Hoy'

En medio de la polémica, la asesora de imagen confesó que sus críticas hacia Yahaira Plasencia fueron incentivadas por la producción de 'América Hoy'.

"Sé que a muchos les molestó mi comentario, pero sepan que antes de entrar al programa la producción (de 'America hoy') me dijo: 'Dale con palo, sobre todo a Yahaira, hay que ver bien, porque siempre se viste mal'. Y yo dije: 'Bueno, a mí siempre me pareció que se viste mal'. Eso lo vengo diciendo cada vez que me invitan a un programa y solo di mi opinión".

Como se mencionó, Yahaira Plasencia prefiere ignorar las críticas destructivas y enfocarse en todos los comentarios que le aporten a su crecimiento personal y profesional.