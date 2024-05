¿Mala hija? Madre de Alejandra Baigorria le hace IMPACTANTE reclamo: "Estoy sola en esta vida"

07/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La madre de Alejandra Baigorria, Verónica Alcalá, remeció la farándula nacional al mostrarse decepcionada en sus redes sociales y realizar un fuerte reclamo a sus hijos alegando que no recibe su apoyo como corresponde.

Reclamo a Alejandra Baigorria

La madre de la exchica reality expuso en su cuenta de Instagram un complicado momento que atraviesa en la actualidad y que, según señaló, no parece importarle a sus cinco hijos.

Verónica Alcalá dejó entrever que tendrá que poner a la venta su camioneta para tener un dinero extra que le permita solventar sus gastos y subsistir, asegurando que se siente "sola en esta vida".

Además, no dejó pasar la oportunidad para "dar un jalón de orejas" a sus hijos, especialmente a la 'Rubia' de Gamarra, por el regalo que le hizo solo a su padre Sergio Baigorria, ya que a ella "no le dieron ni la llanta".

"Lista para la venta (de la camioneta) sé que estoy sola en esta vida, me dediqué a tener hijos, son cinco, pero en fin, me quedan solo dos chiquitos. El resto, ustedes lo conocen le regalaron el carro al papá y a mí, ni la llanta. Amén y la voy a vender sola porque yo soy mejor que los hombres que piden (...) mujer poderosa, nada me parará, nada me tendrá", se escucha decir a la madre de Ale, completamente indignada por la situación.

¿Decepcionada de sus hijos?

Alcalá también resaltó que se considera una mujer poderosa, que a pesar de los problemas u obstáculos que se le presenten, siempre sabrá salir adelante porque "es una mujer que llora sola, pero se aguanta".

"Una mujer que brilla, una mujer que lucha, una mujer que llora sola se aguanta, pero va para adelante, nada nos detendrá mujeres, a pesar de que me la pasé teniendo hijos, son cinco, pero no importa, no esperes nada de nadie nunca", dijo en sus redes sociales.

Recordemos que esta no sería la primera vez que Verónica Alcalá hace un reclamo que deje mal parada a su hija Alejandra públicamente, ya que meses atrás, le recriminó por no acompañar a su hermana menor a un importante evento.

Criticada en redes sociales

Como era de esperarse, la publicación de Alejandra Baigorria causó la indignación de los seguidores de la modelo y empresaria peruana por hacerla quedar mal ante todos, por lo cual, pidieron a la madre aprender "a controlarse o medir sus comentarios".

"Alejandra es una chica muy trabajadora y no merece que usted publique este tipo de indirectas", "vaya, recién me entero de que una trae hijos al mundo como inversión a largo plazo, para que cuando crezcan nos mantengan", "pobre Ale, tener que leer un post tan desagradable. Ale no merece que le hagan pasar vergüenza y encima su propia mamá", "su hija siempre la ha apoyado, ya es hora que piense en ella", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en Instagram.

De esta manera, a pocos días de celebrarse el 'Día de la Madre', parece que Alejandra Baigorria no atraviesa una buena situación con su madre, Verónica Alcalá, ya que ella no dudó en hacer un fuerte reclamo a sus cinco hijos por "dejarla sola" en una complicada situación.