¿El 'Puma' Carranza le contó a Shirley Cherres sobre su divorcio? Esto reveló la exporrista

Este último martes, 10 de octubre, durante el programa 'Mande Quien Mande', el popular 'Puma' Carranza sorprendió al confirmar que se había divorciado de la madre de sus hijas. Al respecto, Shirley Cherres dejó entrever que la noticia ya era bastante conocida ¿Desde cuándo lo sabía?

Shirley Cherres habla de la separación del 'Puma' Carranza

En una reciente entrevista con 'El Popular', la exporrista Shirley Cherres negó tajantemente ser la causante del divorcio entre José Luis 'El Puma' Carranza y Carmen Rodríguez. Según dijo, conocía del actual estado civil del exfutbolista desde muncho antes de entrar a 'La Casa De Magaly'. Además, reveló que no fue precisamente él, quien se lo dijo.

"La verdad es que a mí me habían comentado eso antes de entrar a 'La Casa de Magaly' (...) No, él no ('El Puma') (me lo dijo) tenemos muchos amigos en común", dijo la exporrista de Sport Boys.

En seguida, la exvedette reveló que, al conocer la situación entre el exintegrante de Universitario y Carmen Rodríguez, optó por jugarle una travesura y aparecer en lencería roja cuando el 'Puma' visitó la polémica casa de Magaly Medina.

"Sí, ya sabía, por eso quiero que sepan por qué le hice toda la travesura ('En La Casa de Magaly')", agregó Cherres sin ningún tipo de remordimiento.

Cherres niega ser la 'manzana de la discordia'

En otro momento de la entrevista, Shirley Cherres se mostró bastante sorprendida al recordar las palabras de Magaly Medina, quien se cuestionó durante su programa si la exporrista habría tenido algo que ver en el divorcio del exdeportista 'crema'.

(...) me sorprendió lo que dijo Magaly porque yo ya sabía (del divorcio). Además qué hombre que está bien con su mujer va ingresar al reality donde está una persona con la que lo han vinculado tanto", recalcó.

Finalmente, dijo que cuando el 'Puma' llegó al reality y la vio en hilo dental, sintió una mirada bastante intimidante de su parte: "Además, cuando él me vio con el hilo dental, sus ojos me vieron hasta el estómago, en serio. Yo lo miraba a él y me daba roche, su mirada era más fuerte".

Ante las últimas participaciones de Shirley Cherres en el reality de la 'Urraca', la artista le contó a Patricio Suárez-Vértiz que mantuvo varios encuentros con el excapitán de la escuadra 'crema', lo cual fue confirmado por ella misma.

Sin duda, la reciente separación entre el 'Puma' Carranza y la madre de sus hijas causó revuelo en el mundo de la farándula; sin embargo, Shirley Cherres pareció no estar tan sorprendida debido a que conocía la noticia.