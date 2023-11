¡'Explotó'! Johanna San Miguel no acepta que Katia Palma la reemplace en 'Esto Es Guerra'

Johanna San Miguel reveló que en pocos días tendrá que ausentarse de 'Esto Es Guerra' (EEG) debido a que se tomará unas breves vacaciones por Europa; sin embargo, al conocer que Katia Palma podría reemplazarla en la conducción se negó totalmente.

Durante el reality de competencia, el polémico 'Tribunal' le indicó a la conductora que tras su ausencia por vacaciones tendrán que incorporar rápidamente a un reemplazo.

Al respecto, la popular 'Chata' no pudo evitar mostrarse fastidiada, asegurando que si la persona que lleva como inicial la letra 'K' en su nombre y la 'P' en su apellido la reemplaza, de ninguna manera vería el programa porque le daría urticaria.

"No me digas, van a traer a alguien que su nombre empieza con K y su apellido con P... qué pena no voy a estar, estaré en Barcelona, si es la persona que estoy pensando, ni ganas me da de verlo, me da urticaria", afirmó la ex Pataclaún, dejando entrever que si Katia Palma la reemplaza no vería el programa.