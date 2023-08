Fátima Segovia dispara contra Xoana Gonzáles por contenido en Onlyfans: "Ella es más recorrida"

La guerra está declarada. Xoana Gonzáles y Fátima Segovia son dos de las creadoras de contenido de OnlyFans más conocidas del Perú, porque más de una vez se han lanzado alguna indirecta por redes sociales o en programas de televisión y esta vez, fue la popular 'chuecona' quien disparó.

La exintegrante de "JB en ATV" realizó una transmisión EN VIVO mediante su cuenta oficial de TikTok, donde varios de sus seguidores le empezaron a comentar sobre su contenido exclusivo, hasta que alguien le escribió que Xoana "le gana'".

Ante esto, Fátima no se quedó callada y arremetió directamente contra la argentina, diciendo que ella aún se atreve a tanto como Xoana.

"Tal vez porque ella hace cosas que yo no hago y que nunca voy a hacer. Ella es más recorrida, yo no soy recorrida", declaró la popular "Chuecona".

Asimismo, la peruana continuó con su respuesta, explicando en qué se diferencia cada una.

Finalmente, la 'chuecona' afirmó que ella es la reina del OnlyFans en el país, ya que cuenta con el 80% de respaldo del mercado peruano, mientras que las otras creadoras se reparten el 20% restante.

Hace unos días, Fátima Segovia utilizó su cuenta de TikTok para realizar una transmisión en vivo, donde empezó por revelar el verdadero motivo por el que se fue del programa liderado por Jorge Benavides. Según dijo, fue por un tema médico.

La actriz cómica también explicó que ya está recuperada del todo y tiene muchos planes para su crecimiento profesional, por lo que hizo un pedido a Jorge Benavides.

"Ahora estoy bien, tengo el visto de doctor, yo quiero estar a mi 100% para empezar mis eventos, para empezar Dios quiera en la televisión, si es que Jorgito y Karin me dan el chance, si no no hay problema. Me voy a México, busco opciones porque también por ahí tengo unas conversaciones y en eso estoy", concluyó.