Fiorella Retiz le agradece a Magaly Medina por incluirla en su reality: "Empecé a trabajar nuevamente"

Luego del reciente encuentro entre Fiorella Retiz y Aldo Miyashiro en el Poder Judicial (PJ), la exreportera decidió presentarse en el programa de Magaly Medina para agradecerle públicamente por la oportunidad que le brindó al incluirla en su reality show.

En la última edición de 'Magaly TV, La Firme', Fiorella Retiz apareció como invitada para contar con lujo de detalles cómo fue su encuentro con Aldo Miyashiro en la entidad judicial tras la denuncia que le impuso hace algunas semanas.

No obstante, sorprendió al dedicarle unas emotivas palabras a Magaly Medina, reconociendo que gracias a su participación en la polémica casa de la 'Urraca', pudo mejorar emocionalmente y sobre todo 'hacer catarsis' sobre su ampay con el exesposo de Érika Villalobos.

En seguida, expresó su agradecimiento a Medina por haberle dado un espacio donde pudo abrirse emocionalmente y sin miedos. Asimismo, contó que gracias a su participación en 'La Casa De Magaly' volvió a laborar y se siente tranquilla con ello.

" Por más que en un comienzo hubo un aislamiento, este se rompió (...) Quería agradecerte a ti por darme el espacio de poder expresarme, gracias a ti he empezado a trabajar nuevamente tranquila", agregó 'La Retiz'.

La exreportera reveló ante Magaly que se sintió un poco ansiosa por la situación, tratando de controlar sus emociones porque aún le cuesta lidiar con este tipo de cosas.

"Yo nunca me había sentado frente a un juez, no tenía idea cómo era la situación. Hay temas de estrés, ansiedad que aún tengo, por eso trato de no pensar en lo que pasa a mi alrededor", comenzó diciendo.