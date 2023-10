"Gente envidiosa": Marisol denuncia un ataque cibernético que eliminó su colaboración con Chechito

05/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La reconocida cantante Marisol ha compartido una noticia impactante con sus seguidores y el público en general. Recientemente, la artista peruana reveló que fue víctima de un ataque de hackers que comprometieron su cuenta de Facebook y eliminaron su último videoclip en colaboración con Sergio Romero, también conocido como Chechito de Los Cómplices de la Cumbia.

Eliminaron colaboración de Marisol y Chechito

A pesar de los desafíos, Marisol logró recuperar su cuenta de Facebook, una victoria que celebró con gratitud hacia lo divino. Sin embargo, el video musical de la canción 'La noche y tu foto' aún permanece desaparecido. Este incidente se refleja en su canal de YouTube, donde el video promocionado junto a Chechito no se encuentra disponible, a pesar de haber sido ampliamente anunciado en redes sociales y programas de televisión.

Marisol recuperó sus redes sociales

Marisol compartió sus pensamientos sobre esta situación, declarando: " Por fin recuperé mis redes , gracias a Dios, ahora solo falta recuperar mi video de YouTube con Chechito que hace 10 días me lo bajaron de mi canal, gente envidiosa , mala de corazón negro, aduciendo que son dueños de la canción 'La noche y tu foto', pero también lo recuperaremos".

El videoclip perdido, 'La noche y tu foto', es un cover musical que había generado gran expectativa entre los fanáticos de ambos artistas. Anteriormente, esta canción había sido interpretada por el cantante Chacalón Jr., lo que le dio un valor especial en el mundo de la música vernácula.

Chechito canta tema de Flor Pileña

La semana pasada, Chechito sorprendió a su público la semana pasada al presentar una canción de Flor Pileña en Juliaca, Puno, titulada "Yo he sido tu amiga". Durante su actuación, el vocalista de Los Cómplices de la Cumbia cautivó a la audiencia al entonar la melodía que se hizo popular gracias a la famosa cantante vernacular.

Con letras emotivas, Chechito cantó: "Yo, yo he sido tu amigo. Yo, fui tu enamorado. Yo, yo he sido tu novio. Yo, ahora soy tu esposo. Yo, yo he sido tu novio. Yo ahora soy tu esposo..." acompañado por la efusión del público presente en el concierto. Además, se animó a realizar unos movimientos de baile divertidos junto a su compañero de orquesta.

La música vernacular sigue siendo una parte esencial de la cultura peruana, y artistas como Marisol y Chechito continúan enriqueciendo este legado a pesar de los desafíos que enfrentan en el mundo digital.