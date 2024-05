¡Fuerte! Melissa Paredes confiesa traumático momento que vivió en su infancia junto a su hermana: ¿Qué le ocurrió?

Melissa Paredes se encuentra en plenos preparativos para su tan ansiada boda con Anthony Aranda, sin embargo, está vez, llamó la atención del público al compartir con todos sus fans un traumático momento que vivió en su infancia junto a su hermana y su madre.

Durante una conmovedora entrevista para la secuencia 'Historias Verdaderas' del programa 'Estás en Todas', la intérprete relató los terribles momentos que vivió cuando tenía apenas 11 años.

En medio de la conversación, reveló que tanto ella como su madre, Celia Rodríguez, atravesaron uno de los episodios más difíciles de sus vidas cuando su hermana menor fue arrebatada de los brazos de su mamá.

Aclaró que este traumático momento fue producto de una aparente disputa familiar con su padre, dejó una huella indeleble en la exchica reality y en toda su familia.

En ese instante, recordó el dolor que tuvo que enfrentar su madre al haber sido separada de su hija: "Ella lloraba mucho, estaba triste, nosotros queríamos consolarla, pero no sabíamos cómo y hoy por hoy entiendo que no hay consuelo para eso", expresó la actriz, visiblemente afectada al recordar esos momentos.

Por ello, destacó que el haber sido testigo del sufrimiento de su progenitora le permitió comprender el dolor de perder a un hijo, una experiencia que se replicó en su propia vida cuando fue separada de su pequeña con Rodrigo Cuba por una orden judicial.

Esta experiencia, le hizo recordar su separación con Rodrigo Cuba, por la cual también tuvo que experimentar el dolor de alejarse de su pequeña hija por más de 60 días y aseguró que fue uno de los momentos más terribles de su vida: "Sentía que me iba a morir".

Añadió que el reencuentro con su niña la llenó de vida nuevamente y que jamás olvidará ese momento.

"Me acuerdo perfecto el momento. Ya la podía ver y fue en la casa de la mamá de Rodrigo Cuba. Fui, abracé a mi hija. Mi hija se emocionó, se tiró encima de mí y no me quiso soltar más", contó emocionada.