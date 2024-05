¡Renovado! Julián Zucchi anuncia su regreso a las redes sociales tras someterse a tratamiento psiquiátrico

20/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hace unas semanas, Julián Zucchi causó polémica al realizar una transmisión en vivo, en aparente estado de ebriedad. Este hecho significó su alejamiento de las redes sociales y decidió hacer una pausa, alejarse temporalmente del ojo público para reordenar su vida.

Como se recuerda, el actor argentino protagonizó un escándalo tras ser acusado por Yiddá Eslava de haberle sido infiel durante su relación de casi 12 años. Tras ello, ha recibido apoyo de su psicólogo y psiquiatra para poder hacerle frente a este difícil momento.

Anuncia su regreso a las redes sociales

Recordemos que la polémica con Yiddá Eslava le perjudicó notablemente acá en Perú, pues le cancelaron algunos contratos que tenía por lo que tuvo que volver a Argentina en busca de nuevas ofertas laborales.

Tras ello, Julián Zucchi compartió un emotivo comunicado donde narra cómo ha sido este proceso de recuperación tras alejarse de las redes sociales: "Este tiempo ha sido crucial para mí. He estado en Argentina y en Perú, con mis hijos y rodeado de gente que realmente me quiere, y continuando con mi tratamiento con el apoyo de mi psicólogo y mi psiquiatra , todo pensado en mi bienestar", se lee en el mensaje publicado.

Este tiempo que el actor se ha mantenido en perfil bajo, le ha permitido enfocarse en su propio crecimiento personal, principalmente en su familia. "Este tiempo me ha servido para estar bien para mí, para mis hijos y para todos ustedes que me quieren. Y, por supuesto, para poder volver a mi gran pasión: mi trabajo y el compartir día a día con ustedes", sostuvo.

"Estoy pensando en regresar pronto, compartiendo un poco de mis experiencias y todo lo que este aislamiento me ha enseñado. Nunca antes había tenido la oportunidad de alejarme tanto tiempo. Siempre estuve dedicado al trabajo y a cuidar de mis hijos", complementó Julián Zucchi en su comunicado, publicado en su canal de difusión.

Agradece apoyo

Por otro lado, Julián Zucchi agradeció los mensajes de apoyo y preocupación que recibió por parte de sus seguidores.

"Sé que muchos se han preocupado por mí durante este tiempo y eso realmente me emociona. Me han llegado mensajes de aliento preguntándome cómo estoy y cuándo volveré. Eso significa mucho para mí, y agradezco a cada uno que se tomó un momento para pensar en mí. Incluso aquellos que han orado por mí, aunque no sea muy religioso, les agradezco de corazón todas las muestras de cariño", expresó.

Como se mencionó, Julián Zucchi anunció su regreso a las redes sociales luego de haberse sometido a un tratamiento psicológico y psiquiátrico.