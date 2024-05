¿Romeo Santos y Aventura vuelven a Perú con su gira 'Cerrando Ciclos'? Esto es lo que se sabe

El pasado 27 de febrero, Romeo Santos anunció una nueva y última gira titulada 'Cerrando Ciclos' junto al grupo Aventura. Esta noticia ha emocionado a los fans, ya que el grupo se reunirá nuevamente después de cinco años. ¿Volverán a Perú? En esta nota te contaremos todo lo que se sabe.

Romeo Santos explicó que esta gira, 'Cerrando Ciclos', no solo es un reencuentro muy esperado por sus fans, sino que también representa un cierre significativo en su carrera musical.

"Este año hay algo que debo realizar y concluir (...) Quiero que me acompañen en una jornada donde estaré cerrando ciclos por definitivo. Porque no es lo mismo recordar épocas bonitas a ser prisioneros del pasado. No podemos estancarnos en la nostalgia del ayer, sino seguir hacia adelante, descubrir nuevos horizontes y mostrar otras facetas", expresó en una publicación.