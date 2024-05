¡Fuerte! Ely Yutronic explota contra Magaly Medina por reportaje de su pasado: "Fue un golpe bajo"

Ely Yutronic sigue en el ojo de la tormenta por su polémica con Paco Bazán, luego de los rumore que los vincularon sentimentalmente, se especuló que los conductores de ATV estarían distanciados.

Por esta razón, la periodista se pronunció al respecto y se mostró indignada al comentar que algunos programas como el de 'Magaly TV, La Firme', se han dedicado a hablar sobre ella y hasta exponer reportajes de su pasado.

Recordemos que Magaly Medina presentó un informe especial donde mostraba a su colega de noticias en un programa reality y en pasarelas en bikini, pero esto no bajoneó a la conductora que sigue firme en su programa.

La conductora de TV, Ely Yutronic, brindó una entrevista para el programa 'Día D' donde recordó su etapa como reportera en difíciles coberturas como los inicios de la pandemia del COVID y las protestas durante el gobierno de Pedro Castillo.