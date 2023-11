Gisela Valcárcel es aceptada como miembro de los Emmy: "Responsabilidad que sabré cumplir"

La conductora de televisión Gisela Valcárcel sorprendió a todos al compartir en sus redes sociales un post donde confirma que es miembro oficial de los Premios Emmy.

La popular 'Señito' subió una fotografía de la placa y el distintivo que la hace un integrante de la famosa institución correspondiente a la Academia Internacional de Televisión, Artes y Ciencias y no dudó en señalar que se encuentra muy emocionada por esta nueva etapa de su vida.

Asimismo, expresó que tratará de cumplir con esta gran responsabilidad para dejar en alto el nombre del Perú y que consideró como un regalo.

Luego de su publicación, sus amigos cercanos del mundo del espectáculo aprovecharon en hacerle llegar sus felicitaciones por "su nuevo logro", entre los cuales destacan Jazmín Pinedo, Tilsa Lozano, Ricardo Rondón, Morella Petrozzi; así como sus más fieles seguidores y fans.

"¡Como debe ser entre los grandes de la industria! Orgullo", "Definitivamente la mejor conductora", "lo celebramos contigo, Gisela", "tú siempre llevas la delantera a todos en la televisión peruana", "eres un orgullo para el Perú", "Dios te guíe en esta linda aventura querida Gisela", "éxitos y bendiciones siempre un paso adelante", "wow, qué honor", "deja el nombre del Perú en alto", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en Instagram.

Durante una reciente entrevista para el canal de YouTube de Cristian Rivero, la popular 'Señito' decidió sincerarse y revelar el verdadero motivo por el que no tiene pareja.

Como se recuerda, la exitosa conductora ha pasado por varias decepciones amorosas, confesando finalmente que debido a la televisión muchos tienen una falsa imagen de ella, lo cual le ha impedido encontrar a alguien que pueda enamorarla realmente.

"Creo que sí, la televisión y la pantalla venden una falsa imagen de lo quien realmente eres. Me pasa que si una persona (pretendiente) me ve cargando un plato o lavando un plato en el almuerzo, me dice eso no puede estar pasando y eso ya es mucho. Yo básicamente no he mirado a alguien de quien pueda enamorarme", reveló la rubia.