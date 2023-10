¿Hubo romance? Tula Rodríguez habla de su pasado con Waldir Sáenz: "Era mi marketing"

13/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La conductora de televisión, Tula Rodríguez, brindó una entrevista donde dio a conocer cada detalle sobre su pasado amoroso, por el cual no se pudo evitar hablar de Waldi Sáenz y descubrir si realmente tuvieron alguna relación amorosa.

Como se recuerda, en 1996, Tula Rodríguez y el exjugador de Alianza Lima, se vieron involucrados en especulaciones sobre un romance, el cual ninguno de los dos salió a aclarar en su momento, dejando en incertidumbre a más de uno de sus seguidores.

¿Romance con Waldir Sáenz?

Por ello, a través de una entrevista en el podcast 'Café con La Chévez', la exvedette decidió dar más información y dar por sentado que "nunca hubo un romance", pero ella sacó el mayor provecho posible a los rumores.

"No, no tuve una relación con Waldir Sáenz. Se especuló mucho y yo 'chambeaba' con esa especulación. A mí me convenía, era mi marketing, pero te juro que no, él fue mi 'pata'. No voy a dar nombres, pero más bien él se me acercaba y se agarraba a mis amigas. Es buena persona, hermoso", señaló Tula Rodríguez, entre risas.

Habló sobre el 'Chiquito' Flores

También hizo referencia sobre su pasado con Juan 'Chiquito' Flores, el exarquero de Universitario, alegando que no se arrepiente de todo lo vivido a su lado, pues, gracias a ello, pudo convertirse en la mujer que es ahora. Además, reveló que por casualidades de la vida se volvieron a reencontrar, aunque no quiso dar más detalles de ese momento.

"Fue mi flaco años, vuelvo a repetir, si no hubiera hecho lo que hice, no sería la mujer que soy hoy. No voy a hablar, pero hace no mucho por casualidades de la vida nos hemos encontrado", reveló..

No supera la muerte de Carmona

La exconductora de 'En Boca de Todos' reveló semanas atrás, que no logra superar la muerte de su esposo Javier Carmona y aún pasa por una etapa de sanación, que aún le falta completar debido a que se encuentra saturada por su trabajo en televisión.

"No hay nada que no me haya pasado. Hasta estoy viuda y soy súper joven. No soy una niña, pero digamos que soy joven para ser viuda... No había llorado, no había hecho duelo. Ni siquiera había sacado sus cosas", comentó.

De esta manera, Tula Rodríguez dio a conocer cada detalle de su pasado amoroso y aprovechó en aclarar si tuvo o no un romance con Waldir Sáenz.