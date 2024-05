¡Estaba misio! Paco Bazán revela que no pudo entrevistar a Milett Figueroa por falta de dinero

Milett Figueroa se ha convertido en la figura del momento tras su debut en la televisión argentina. Su éxito en la farándula gaucha, en gran medida, se debe a su polémica relación con Marcelo Tinelli, la cual ha generado un montón de especulaciones.

Por esta razón, la modelo peruana se ha vuelto muy solicitada para las entrevistas por lo que su cotización habría subido considerablemente. Esta vez, fue Paco Bazán el que se quedó con las ganas de charlar con la también actriz por falta de presupuesto.

Como se recuerda, hace unas semanas, Milett Figueroa estuvo en nuestro país para cumplir con algunos compromisos profesionales, además de compartir con su familia.

En su estadía, concedió una conversación en el programa de 'La esquina del Var' de Omar Ruiz de Somocurcio, sorprendiendo a más de uno. Recientemente, Paco Bazán se presentó en el programa OUKE de Carlos Orozco y fue consultado sobre si él tuvo la posibilidad de entrevistar a la modelo.

Bazán reveló que el mánager de Milett Figueroa lo contactó para que la modelo se presente en su programa, pero el inconveniente era el costo que esto iba a incluir. Además, reveló que en su programa, no le pagan a ningún invitado para que se presente.