¡Se defiende! Verónica Linares le responde a vecina que la acusó de bloquear su estacionamiento

Recientemente, Verónica Linares protagonizó un incidente con una vecina, por cuadrar su camioneta en la entrada de su estacionamiento. Ante ello, un conocido programa de espectáculos emitió las imágenes de lo sucedido y se observó el vehículo de la periodista parqueado en el lugar que le corresponde a la mujer denunciante.

Como era de esperarse, la ciudadana se mostró totalmente furiosa con la conductora de América Televisión asegurando que dejo la camioneta en la puerta de su estacionamiento por un largo rato y se enteró por la placa que se trataba de su vehículo lanzándole duros calificativos.

La conductora de TV se pronunció al respecto, explicó cómo ocurrieron los hechos y se mostró muy indignada por los desagradables calificativos que recibió por parte de la denunciante.

" Quiero decir que yo tengo muchos defectos, pero no soy de ninguna manera una persona abusiva, sinvergüenza, descarada . Que es lo que significa la palabra conchuda; que ha sido utilizada para calificarme en un video que se ha viralizado a través de las redes sociales de manera injuriosa y difamatoria y que algunos medios de comunicación han replicado".

Además, puso en contexto las imágenes que se hicieron virales por Internet e indicó que en ningún momento se estacionó al frente del garaje de la mujer y que su camioneta estaba en la entrada de un edificio.

Por último, explicó el motivo por el que un sereno del distrito habló con ella: "Un miembro del serenazgo se acercó ante el llamado de un vecino que es lo que corresponde y luego de verificar que no había ningún problema, se retiró".

En sus redes sociales, una mujer denunció públicamente a Verónica Linares por parquear su vehículo en la entrada de su estacionamiento.

"No entiendo por qué la gente es tan bruta y conchuda, que se estacionan y se largan. Estoy asadaza porque siempre me pasa que se estacionan y me bloquean la puerta de mi estacionamiento. Veo por la cámara y veo cómo se largan en el parque y se desaparecen", fueron las fuertes palabras de la mujer en contra de Verónica.