Paco Bazán niega haber 'pecado' con Ely Yutronic y defiende su castidad: "Tengo un pacto con Dios"

Paco Bazán dedicó unos minutos de su programa 'El Deportivo en Otra Cancha' para referirse a las declaraciones de Magaly Medina, donde cuestionó su castidad por la entrevista que le realizó a Ely Yutronic.

En esa línea, el conductor de TV, reafirmó su castidad y enfatizó que no existe ninguna intensión de su parte de faltar a su "pacto con Dios" y además, aseguró que no pierde la esperanza de recuperar a su esposa.

Resaltó que sigue firme en su castidad y aclaró que no tiene ninguna intención de coquetear con Ely Yutronic u otra mujer.

Además, Paco Bazán detalló cómo renueva diariamente su voto de castidad: "Me pongo de rodillas y le digo al señor: Que esta muerte a mí mismo, al placer, al deseo, a mi carne, que esta renuncia a todo lo que ofrece la sexualidad y el sexo, esta muerte a mí mismo como hombre, sea la muestra del amor tan grande que siento hacia ti".

Por otro lado, Paco Bazán, respondió a Magaly Medina y explicó por qué no la ha invitado a su programa.

"La única que aprecio sinceramente en esta industria, y no tiene que ser recíproco, en estos 14 años que estoy al frente, es a Magaly Medina. Siento una simpatía genuina, admiro su trabajo y me parece que es una máquina. Madrina, si no se te ha cruzado la invitación es porque a esa hora duermes. No hemos querido incomodar tu sueño", expresó.