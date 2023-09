¡Impactante! Gabriela Serpa se quiebra al recordar momento que marcó su adolescencia: "Ya no quería vivir"

Los capítulos de 'Casa de Magaly' se están volviendo cada vez más intensos. En esta ocasión, Gabriela Serpa se quebró al hablar con Andrés Hurtado sobre un momento muy trágico en su vida, el cual sucedió en su etapa de adolescencia.

En la última edición de 'La Casa de Magaly', todos los participantes fueron a descansar luego de la fiesta que tuvieron donde se presentó 'JP El Chamaco' y 'Combinación de la Habana'.

En un momento, Gabriela Serpa rompió en llanto al escuchar cantar a 'La Uchulú' en la sala de estar del reality del programa "Magaly Tv: la firme", puesto que se indentificó con ella y dio una confesión que sorprendió a más de uno.

Posteriormente una de las cámaras del programa mostró a la bailarina en el cuarto de su compañero Andrés Hurtado, quien habló por primera vez abiertamente sobre un hecho trágico de su adolescencia.

"Yo intenté suicidarme, y eso me ha movido[...] Ellos (sus papás) me ayudaron, yo no queria vivir a los 15 años todavía", reveló.

Acto seguido, el popular 'Chibolín' quedó sorprendido ante tal confesión y le preguntó por los medicamentos que ella, además de cuestionarse el porqué de esa decisión al ser Gabriela prácticamente una niña.

En esa misma línea, la compañera de Alfredo Benavides aseguró que solo busca la felicidad en su vida a pesar de tener dicha enfermedad mental, la cual ella asegura que fue heredada.

"Yo no busco el dinero ni nada de eso, yo busco ser felíz, pero es que es una enfermedad. Todo el mundo dice que eres feliz, pero no sé, así nací imagino con esa enfermedad que es genética"

El conductor de 'Porque hoy es sábado con Andrés' le preguntó los motivos por los cuales había tomado esa decisión y la hermana de Claudia Serpa respondió:

"Yo no me sentía bien conmigo misma, me sentía fea. Yo siempre me juzgaba desde pequeña. Yo tampoco crecí con mi papá, mi papá vivió en Japón mucho tiempo casi desde que yo nací, no tenía la imagen paterna", sostuvo.