Latin Grammy 2023: Daniela Darcourt no logró ganar en su categoría como "Mejor Álbum de Salsa"

La destacada salsera peruana, Daniela Darcourt, se encontraba nominada a los premios Latin Grammy 2023, con su álbum 'Catarsis', sin embargo, no logró obtener el reconocimiento máximo en su categoría como "Mejor Álbum de Salsa".

Durante la ceremonia efectuada en la ciudad de Sevilla, España, los nominados al mejor álbum de salsa fueron: Daniela Darcourt con 'Catarsis', Luis Figueroa con 'Voy a ti', Willy García con 'Cambios', Grupo Niche y Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia con 'Niche Sinfónico'.

Asimismo, los nominados que también disputaban el premio al reconocimiento en la mencionada categoría también fueron Alain Pérez y Jeremy Bosch con 'Tierra y Libertad' y por último, el conocido cantante Gilberto Santa Rosa con 'Debut y Segunda Tanda (Deluxe)'.

De este modo, los anfitriones anunciaron la categoría al "Mejor Álbum de Salsa" y como procedente dieron a conocer que el Latin Grammy 2023 fue para Grupo Niche y Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia con su álbum 'Niche Sinfónico'.

Acto seguido, los ganadores subieron al escenario a recibir el premio y agradecieron a cada uno de sus integrantes, así como al público de Cali, Colombia por recibir su música con mucho cariño.

Cabe mencionar que, hasta el momento la reconocida por sus interpretaciones éxitos musicales como "Señor Mentira", "Probablemente", aún no se pronuncia con respecto a su derrota.

Momentos antes de la gala donde se anunció al álbum ganador, Daniela Darcourt se pronunció en sus redes sociales, donde expresó su profunda emoción al haber sido nominada en los premios Latin Grammy 2023.

Como es de recordar, la artista peruana Darcourt se comprometió en realizar un concierto gratuito en Perú si logra llevarse el ansiado premio. Daniela destacó su integridad y afirmó que cumplirá su palabra, solicitando el apoyo de la Municipalidad de Lima para organizar el evento en agradecimiento a sus seguidores.