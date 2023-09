¿Le dolió? Samahara Lobatón y su reacción tras apasionado beso de Youna con otra mujer

Una vez más, Samahara Lobatón vuelve a acaparar las portadas de los distintos medios de espectáculos. Esto, debido a que su expareja Yonathan Horna mejor conocido como Youna reapareció en redes sociales dándose un apasionado beso con otra mujer.

En la más reciente edición de 'América Hoy', invitaron a la influencer para participar del segmento llamado 'El Exorcismo de Samahara Lobatón'. Es así que, los conductores aprovecharon y le cuestionaron sobre las recientes imágenes donde su expareja Youna aparece besando apasionadamente a una mujer, quien sería extranjera y además su nueva pareja.

Tras ello, la segunda engreída de Melissa Klug respondió a la pregunta: '¿Es cierto que casi te dio un infarto al ver a Youna besándose con otra chica?', asegurando que su relación terminó hace bastante tiempo y que al contrario le deseaba lo mejor al padre de su pequeña hija.

"No me dio un infarto (...) mi relación terminó hace bastante tiempo, nosotros hemos terminado en abril (...) no sentí nada, a parte también yo he hecho mi vida. (...) Le deseo lo mejor, que haga su vida, que no descuide a su hija, que es lo que más hace", dijo la hija de la 'Blanca de Chucuito'.