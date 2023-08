Magaly Medina destruye a Jazmín Pinedo: "Yo no me regalo con lazo a los futbolistas"

Magaly Medina es una de las figuras más controvertidas de la televisión peruana y en los últimos días habló sobre el comentario de Manco, quien dijo que Jazmín Pinedo había sido su novia hace muchos años, esto no le habría gustado a la 'Chinita', ya que respondió a Magaly y esta a su vez le aclaró su relación con los futbolistas.

La periodista brindó una entrevista a un conocido medio local, donde fue consultada sobre las declaraciones de Jazmín Pinedo, quien insinuó que la conductora de "Magaly TV, la firme" estaría enamorada de Jefferson Farfán; ante esto, la conductora se burló de las declaraciones de Jazmín.

"¡Qué primariosa respuesta! A mí, no me tiene que decir nada. Es a Manco (Reimond) a quien tiene que dirigirse, aquí ni yo ni Farfán tenemos nada que ver", respondió Magaly en entrevista con Trome.

Después de esto, la entrevistadora recordó que Jazmín pidió que se revisen las anteriores declaraciones de Manco, quien hace poco negó su relación con Jazmín, pero ahora ha cambiado de versión; es aquí que Magaly lanzó una fuente indirecta contra la conductora de "+ Espectáculos".

"Que se arregle con él que a mí los jugadores de fútbol nunca me han emocionado y menos ando regalándome con lazo cuando veo uno. Y eso es una verdad irrefutable, no me interesa entrar a polemizar con ella, solo comento y critico lo que ella tanto negó", dijo ente risas.