Magaly Medina sepulta a Jazmin Pinedo por defender a Aldo Miyashiro: "Que alguien le calle la boca"

La conductora Jazmin Pinedo opinó sobre la nueva novela protagonizada por Aldo Miyashiro y Érika Villaobos, mostrando su evidente apoyo. Ante ello, Magaly Medina no se guardó nada y lanzó fuertes adjetivos contra ella.

En la última edición del programa "Magaly Tv La Firme", la conductora mostró el video donde Jazmin Pineo habla de las declaraciones de Érika Villalobos y Aldo Miyashiro sobre su ruptura amorosa y la nueva producción televisiva "Perdóname".

"Lastimosamente estamos viviendo un momento donde muchas personas, no todas, estan viviendo un odio interno alucinante y quieren que los demas se contagien también de ese odio", dijo inicialmente,

Asimismo, la popular 'Chinita' hizo alución a las opiniones de Magaly Medina sobre la nueva novela de Michelle Alexander, dejando entrever que ella es la que crea "noticias falsas".

"No solo son personas, sino (hablo) de programas de televisión, titulares falsos, noticias falsas en las redes. De hecho, vemos un poquito de todo que te lleva a ponerte en esta ola que está de moda que es odia, tirar hate, cancelar, meterte en la vida de los demas", agregó.

Finalmente, Jazmin mencionó que su trabajo como presentadora de un programa de farándula era comentar sobre la vida privada de los artistas pero que, al menos ella, "tiene un límite".

"Como espectáculos a nosotros muchas veces nos toca comentar sobre lo que sucede en el trabajo, incluso en la vida de algunas personas que se mueven en nuestro medio, pero hay un límite, y ese límite no se debería cruzar", finalizó.

Tras dichas opiniones, la popular 'Urraca' no se guardó nada y opinó fuerte y claro sobre la expareja de Gino Assereto, indicando que ella no sabía de lo que hablaba.

"Cállate ya oye, que (alguien) le calle la boca, pónganle un tampón, tírenle un chicle. Para que habla tanta estupidez junta si no saben de lo que estamos hablando", dijo inicialmente.

Acto seguido, recordó el pasado de Pinedo en otro medio de comunicación, donde aparentemente solo seguía órdenes de un productor que le decía todo lo que ella debía comentar al aire.

"Ella se mete con programas de espectáculos, y tú cuando antes hacias espectáculos en Latina a ver ¿Cúando tenías un límite? Tú nunca has tenido un límite, tú has tenido un productor que te dictaba lo que tenías que hacer, asi que no nos vengas a decir al resto lo que tenemos que opinar", sentenció.