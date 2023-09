Nataniel Sánchez niega padecer depresión: "Me parece irresponsable que hagan un comentario así"

La reconocida actriz peruana, Nataniel Sánchez, quien actualmente reside en España, se vio obligada a tomar las riendas de su narrativa personal en las redes sociales después de que un medio de comunicación publicara un titular que sugería que estaba atravesando una depresión. En una transmisión en vivo, la exintegrante de la exitosa serie 'Al fondo hay sitio' compartió sus pensamientos y aclaró su verdadera situación emocional.

Nataniel Sánchez, famosa por su papel como Fernanda de las Casas en 'AFHS', se dirigió a sus seguidores para abordar la controversia que surgió a raíz de una noticia que llegó a su teléfono. En un tono visiblemente incómodo, la actriz expresó su descontento con la cobertura mediática de su estado emocional.

"No me parece justo que mal informen, me parece injusto. Esta vez, como muchas veces, han levantado información falsa, pero me quedé callada. Hoy, a mis 32 años, no me apetece quedarme callada", declaró Nataniel al inicio de su transmisión en vivo.