¡No aprende! Reimond Manco participó de campeonato de fútbol y terminó 'pasado de copas'

El exfutbolista Reimond Manco participó de un campeonato de fútbol en la región Madre de Dios. Tras el evento, fue captado por las cámaras de un programa de espectáculos 'pasado de copas'.

En la última edición del programa "Magaly Tv La Firme", se emitieron imágenes de el exseleccionado nacional participando de un evento deportivo en la selva de nuestro país.

Reimond Manco fue captado compartiendo momentos con quienes serian sus amigos o familiares, estaba vestido con un polo de color gris y un short, lo que indicaría que hacía calor en la localidad.

Al parecer, el exjugadior de fútbol profesional habría estado pasado de copas, esto según el reportaje que emitió el programa de la popular 'Urraca'.

Como se recuerda, hace un par de semanas Manco hizo un mea culpa sobre las malas decisiones que terminaron con su carrera en el fútbol profesional. Según su testimonio, fue porque no "supo hacer bien las cosas".

"Por tonto, porque no supe hacer las cosas bien, no supe tomar buenas decisiones, no le supe hacer caso a mi papá y a mi mamá, a mi representante, en pocas palabras la cag**", sostuvo en aquel entonces

Tras la aparición del extremo Joao Grimaldo en un programa de TV, Reimond Manco le envió una advertencia a las personas que rodean al jugador de Sporting Cristal.

Durante la emisión del programa 'Cojo y Manco', el exfutbolista de Alianza Lima indicó que no está de acuerdo que la joya 'celeste' se exponga a la prensa, luego de haber debutado con la Selección Peruana ante Brasil y teniendo una descatada participación.

"No cometamos el mismo error con Joao Grimaldo. Sabemos que jugó contra Brasil, mostró rebeldía, ganas de jugar, hizo buenas cosas, demostró que está para jugar de titular, pero no hizo más. Ya ví que lo fueron a entrevistar. Me parece correcto que se reconozca su talento pero no le tiremos esa mochila que están acostumbrados los chicos tan rápido, dejémoslo tranquilo", declaró.