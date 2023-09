¿No quiere saber nada de Samahara Lobatón? Bryan Torres lanza un curioso mensaje en redes

Bryan Torres y Samahara Lobatón son una de las parejas más controvertidas de la farándula peruana, pues empezaron su romance de forma repentina y al poco tiempo, el salsero anunció que se habían separado para retractarse solo unas horas después; ahora, Bryan ha lanzado un mensaje ha lanzado un mensaje en redes que iría directo para la Samahara.

El cantante de la orquesta "Los de la caliente" tomó su cuenta de Instagram e hizo una llamativa catarsis sobre lo que significa el amor y lo que él espera cuando está en una relación.

"Si le vas a dar otra oportunidad al amor, procura ver más allá de las palabras bonitas y de las promesas que no terminan por cumplirse. si te enamoras de nuevo, que sea de alguien que te construya que te demuestre cada día que estás en el lugar correcto", se lee en el mensaje que el cantante publicó.

Este mensaje daría a entender que la crisis que recientemente pasó la pareja no estaría del todo resuelta, pues en el mensaje habla sobre las promesas inconclusas, las cuales posiblemente Samahara le haya hecho al cantante y no estaría cumpliendo.

Por otro lado, el salsero pide que la persona que esté a su lado, lo ayude a ser mejor cada día, lo cual haría pensar que está buscando el apoyo de Samahara en sus proyectos personales y profesionales como prueba de verdadero amor.

En la más reciente edición de "América hoy", la influencer llegó para responder una serie de preguntas en torno a su vida privada. Es así que, los conductores le consultaron acerca del motivo por el que Bryan Torres decidió anunciar el fin de su romance y luego una presunta reconciliación, insinuando que habría sido por celos.

"De mi relación con él no voy a hablar más, ya fue expuesta", dijo en un inicio.

Sin embargo, tras la insistencia de los conductores, la influencer manifestó que ella no era celosa, sino que siempre le tocaban hombres así. Esto, dejaría entrever que uno de los motivos por el que terminaron fue por una presunta escena de celos.

"En realidad yo no soy celosa, no sé por qué me tocan hombres tan celosos", afirmó la hija de Abel Lobatón.