¡Qué vergüenza! Pilar Gasca fue expulsada de bar miraflorino en medio de cachetadas y empujones

Pilar Gasca se encuentra en el otro de la tormenta, pues un conocido programa de espectáculos ha mostrado imágenes donde la modelo fue expulsada de un bar miraflorino, sin embargo, lo que más llamó la atención es que no salió en buenas condiciones, sino que fue echada con cachetadas y empujones de por medio.

En las imágenes compartidas, se puede ver que la influencer estuvo de fiesta en un conocido bar de calle las pizzas, en Miraflores, este fin de semana; ella habría asistido al lugar junto a dos compañeras, quienes habrían sido su hermana y su madre, según el informe televisivo.

Mediante sus redes, Pilar mostró varias historias en las que se observa que estaba brindando amenamente, sin embargo, parece que todo se salió de control unas horas después, ya que varias personas que estaban en el local grabaron el momento en que la influencer empezó a pelear con sus dos acompañantes.

Rápidamente, tres personas de seguridad del local acudieron hacia la mesa de Pilar para sacarla en hombros, pero no fue fácil, ya que la modelo en todo momento se resistía, incluso, en medio de las escaleras, pateó a una de sus acompañantes y luego ella le respondió con una fuerte cachetada.

Una vez fuera del local, se armó otra pelea en la que Pilar aparentemente no estaba involucrada, pero parece que la modelo estaba tan ebria que no pudo mantener el equilibrio y cayó de cara en medio de las decenas de personas que pasaban por el lugar.

La influencer fue auxiliada por un joven de capucha roja, ya que estaba en un estado muy descuidado y solo lucía un top verde, pantalón negro, pero sin zapatos porque había perdido sus tacos en medio de la pelea que protagonizó al ser retirada del local nocturno.

Esta mañana, poco antes que se revele que Pilar Gasca fue la protagonista del bochornoso video, la modelo Milena Zárate emitió un mensaje mediante sus redes sociales, en el que al parecer lanzó un fuerte mensaje contra Pilar.

"Todo cae por su propio peso y cada quien demuestra lo que es. Las caretas tarde o temprano se caen porque al final no podemos luchar contra lo que somos (...) Me pregunto si no le dará remordimiento de conciencia perder 7 años de su propia sangre por dar prioridad a esto, qué pena", escribió.