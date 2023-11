Samantha Batallanos incursiona en OnlyFans: ¿Cuánto cobrará por suscripción y qué tipo de contenido hará?

Samantha Batallanos es un de las modelos más cotizadas en Perú después de su paso por el Miss Grand International. Ahora, la novia de Jonathan Maicelo reveló que piensa incursionar en el negocio de OnlyFans, además, contó que tipo de contenido grabará para quienes se suscriban.

Como se sabe, son varias las figuras de la farándula peruana que han incursionado en la plataforma de contenido de pago, como Xoana Gonzáles, Fátima Segovia, Deysi Araujo, Romina Gachoy, Macarena Gastaldo, entre otras.

La modelo brindó una entrevista a un medio local y confirmó que abrirá su propio canal de OnlyFans, además, está buscando un equipo para generar contenido.

En esa misma línea, fue consultada sobre si se atrevería a hacer videos como Xoana Gonzáles y su esposo, pero con Jonathan Maicelo. Ante esto, Samantha dijo que podría evaluarlo, pero cuando se case con el boxeador, antes no.

Aunque la modelo no ha confirmado el precio que cobraría por suscribirse a su canal de OnlyFans, ha revelado que ya está buscando personas para que puedan ayudarla con las grabaciones, por lo que solo es cuestión de tiempo para saber cuanto cobrará.

Según Batallanos, cuando ella llegó a ser Miss Grand International Perú en el año 2019, producto de la pandemia subió de peso unos cuantos kilos, provocando que Jessica Newton tomará la radical decisión de quitarle la corona.

"Yo fui Miss Grand dos años, en 2020, en el que me quitaron la corona. Cuando gané la primera vez me quitaron la corona porque vino la pandemia. Me subí de peso (y) entonces Jessica me quita la corona, por eso, por mis medidas", reveló la modelo, dejando atónitos a todos.