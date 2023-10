¿Tilsa Lozano le perdonaría infidelidad a Jackson Mora? Esto dijo la ex vengadora

30/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tilsa Lozano atraviesa un gran momento junto a Jackson Mora; sin embargo, en una reciente entrevista, la modelo decidió responder si le perdonaría o no una infidelidad a su actual pareja ¿Qué dijo?

Tilsa se sincera

A pesar de que muchos de sus detractores no le tenían fe, Tilsa Lozano se encuentra a menos de un mes para celebrar un año de casada con el luchador de artes marciales Jackson Mora.

Es así que, en entrevista para 'Trome', la ex vengadora decidió sincerarse y confesar qué haría si en algún momento su esposo 'saca los pies del plato', es decir, le es infiel.

Al respecto, Lozano contó que ya tuvo esa conversación con el también empresario, asegurando que si eso sucede solo le quedaría decir "Hablamos y next".

"Eso es lo que creo, le digo hablamos y 'next', pero no sé si en 10 años pueda cambiar de opinión. Me refiero que a los 30 pensaba de una forma y a los 40 pienso de otra y no sé si me da la gana después de perdonarlo", reveló la popular 'Tili'.

¿Podría cambiar de opinión?

Sin embargo, en otro momento señaló que quizá con el tiempo pueda cambiar de opinión, es decir, perdonarlo pero con su respectiva separación y 'castigo'.

"Yo creo que no lo perdonaría porque así estoy convencida, porque así estoy criada, porque así pienso, pero tampoco me juzgaría por si cambio, y obviamente, con su respectivo tiempo de separación y castigo, decido darle una oportunidad", precisó la actual participante de 'El Gran Chef Famosos'.

En esa misma línea, brindó su opinión respecto a perdonar una infidelidad, afirmando que si te fallan una primera vez es responsabilidad de la persona pero si ocurre una segunda vez, se convierte en responsabilidad de uno mismo por haber perdonado y otorgado confianza.

"Mira, la primera vez que te fallan la responsabilidad es de la persona que te falló, la segunda vez que te falló es tu responsabilidad porque tú le diste tu perdón y permitiste darle tu confianza", agregó.

Cabe precisar que, tras el polémico romance que tuvo con Juan Manuel 'Loco' Vargas, la ex conejita de Play Boy se ha mantenido bastante tajante con sus decisiones por lo que no sorprendería si no perdona a su actual esposo si este cometiera un acto desleal.

Sin duda, Tilsa Lozano atraviesa un gran momento no solo en lo laboral sino en lo sentimental; sin embargo, no dudó en asegurar que si Jackson Mora le es infiel simplemente le diría 'Next'.