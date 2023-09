(VIDEO) Érika Villalobos rompe en llanto y cuenta cómo superó infidelidad de Aldo Miyashiro

16/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lo tan anunciado durante la semana al fin se dio. Érika Villalobos y Aldo Miyashiro se sentaron en un programa de televisión para brindar detalles de la novela que protagonizan, así como de las recientes declaraciones de Fiorella Retiz.

Habla por primera vez de sus sentimientos por Aldo Miyashiro

La actriz peruana se presentó en 'El Reventonazo De La Chola' para hablar de los polémicos temas que últimamente la mantienen en el ojo de la tormenta. Es así que, inició confesando lo que actualmente siente por Aldo Miyashiro, quien es padre de sus hijos y hace más de un año y medio le fue infiel con la reportera Fiorella Retiz.

Según dijo, existen muchas personas que buscan que ella odie a su exesposo, manifestando que no entiende el por qué se encasillan tanto en que esa situación se pueda dar.

"Lo que está ocurriendo es que me he dado cuenta que mucha gente quiere que yo odie (A Aldo Miyashiro) y, realmente, no lo entiendo, la gente no puede quedarse en eso", dijo entre lágrimas.

Asimismo, volvió a dirigirse al público peruano, descartando totalmente que dichos sentimientos vayan a surgir dentro ella porque no existe cabida en su corazón para ello.

"No voy a odiar, yo quiero decirle a la gente que quiere que odie, no voy a odiar porque mi corazón no tiene cabida con el odio", expresó de manera muy tajante.

Confiesa cómo superó infidelidad

En otro momento de la entrevista, la exTorbellino no pudo evitar referirse al episodio de infidelidad que protagonizó su exesposo Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz durante una supuesta reunión laboral. Cabe precisar que, también estuvieron presentes Fiorella Méndez y el periodista Óscar del Portal.

Al respecto, Érika confesó que dicha situación le dolió, pero supo refugiarse en su trabajo, el cual la mantuvo ocupada durante todo el triste proceso de superación.

"Yo decido dedicarme a trabajar porque las cosas pasan. Yo estaba contenta con mi trabajo y decidí dedicarme a trabajar. Finalmente, fue un año hermoso" , dijo en medio de una sonrisa.

Sobre todo, recalcó que optó por 'acariciarse', es decir, dedicarse tiempo, engreirse y trabajar en su amor propio. Esto, la llevó a superar el duelo de una mejor manera.

"Te duele como te van a doler un montón de cosas en la vida, también hay que acariciarse. Nos hacemos cariñito, nos engreímos, me he dedicado mucho en saber que es lo que me da ganas de hacer"

De esta manera, Érika Villalobos acabó con todos los rumores sobre su actual relación con Aldo Miyashiro, confesando que jamás podría odiarlo porque en su corazón no hay espacio para ese sentimiento.