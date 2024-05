¡Se casa! Ignacio Baladán viajó hasta Colombia para pedirle MATRIMONIO a Natalia Segura

Más enamorados que nunca. Ignacio Baladán viajó hasta Colombia para sorprender a Natalia Segura con una emocionante propuesta. Como se sabe, la influencer está participando en 'La Casa de los Famosos' y fue allí donde protagonizó un romántico momento al lado del afamado 'chocolatero'.

El modelo uruguayo conmovió a más de uno al dar un paso más en su relación y proponerle matrimonio, en vivo, a su novia.

Con ayuda de la producción, el pastelero ingresó al reality internacional muy emocionado y con lágrimas en los ojos. Baladán compartió el conmovedor momento en su cuenta de Instagram.

En el video, se muestra paso a paso cómo fue la romántica propuesta de matrimonio a su pareja. Ignacio lleva un elegante traje de color azul acero, mientras que, sin imaginar lo que iba a ocurrir, Natalia se preparaba para una "actividad" en la que participarían los miembros del reality.

Una vez que llegó el emocionante momento, Ignacio caminó por una alfombra roja cubierta con pétalos de flores, llevando en una mano el anillo y en la otra un ramo de rosas. A medida que se acercaba a su pareja, el uruguayo empezó a llorar.

"Vine hasta acá directamente desde Perú. Yo te quiero toda mi vida, no me quiero separar de ti. Yo te voy a cuidar, te voy a amar ¡Te amo! Te traje esto (el anillo de compromiso) que sé que va a ser especial para ti y quería decirte con todo el amor del mundo que me lo aceptes, yo te voy a cuidar toda la vida como lo he hecho todo este tiempo y quería pedirte por favor ¿Quieres casarte conmigo?", le preguntó Baladán entre lágrimas a su pareja.