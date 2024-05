¿Boda con canje? Anthony Aranda revela impactantes detalles de su matrimonio con Melissa Paredes

Anthony Aranda y Melissa Paredes están a puertas de su matrimonio, por que se encuentran enfocado en todos los preparativos de su boda. Sin embargo, en los últimos días se especuló que la parejita estaría planeando su ceremonia con puro canje.

Por esta razón, el bailarín se pronunció al respecto para aclarar esta serie de rumores que han surgido a raíz de un informe que expuso Magaly Medina, donde aseguró que la actriz habría estado financiando este evento de dicha manera.

El popular 'Activador' habló para las cámaras de 'América Espectáculos', donde fue consultado sobre su boda con Melissa Paredes. El coreógrafo respondió ante los rumores que señalan que el matrimonio será costeado con puro canje.

Asimismo, aseguró que no tiene ningún problema con esta práctica, sin embargo, rechazó la intención con la que están especulando sobre ello, pues lo harían con la finalidad de generar burlas y críticas hacia la pareja.

" No tiene nada de malo, ¿no? La cosa es cómo lo dicen, ¿no? ¿Con qué intención? De burla. Cuando sea canje, lo vamos a decir, no tenemos ningún problema, pero vemos la intención. A Meli le molestó mucho", expresó 'El Activador'.

El bailarín comentó que han recibido propuestas de algunas marcas, pero por el momento ambos están cubriendo todos los gastos de la boda por su cuenta: "Todos es inversión de nosotros".

Como se mencionó, Magaly Medina aseguró que Melissa Paredes estaba buscando canje para su boda con el 'Activador' y compartió una entrevista con una de las colaboradoras del local de eventos Quinta Carla en Huachipa, quien aseguró que la modelo no quería un descuento especial, sino todo totalmente gratis.

Tras ello, la también influencer se pronunció en redes sociales y no dudó en desmentir dicha información y le pidió a la conductora de TV corroborar la información contando lo que realmente pasó en su visita a dicho lugar.