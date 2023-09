(VIDEO) Josi Martínez rompe en llanto tras emotivo mensaje de Javier Masías en 'El Gran Chef Famosos'

El personaje de Javier Masías como jurado en el 'Gran Chef Famosos' se caracteriza por la amargura en sus palabras y la ironía en sus "consejos". Sin embargo, el público se llevó una gran sorpresa por el emotivo mensaje que le dedicó a Josi Martínez luego de que él quedara eliminado de la competencia.

En la última edición de 'El Gran Chef Famosos' el joven creador de contenido, se convirtió en el sexto eliminado de la tercera temporada de la competencia culinaria, debido a que no cumplió con el reto de la noche.

Ante ello, Josi no pudo evitar mostrase apenado por lo que terminó rompiendo en llanto al darse cuenta de que no pudo superar el reto. Sin embargo, prometió volver mejor instruido para competir en el repechaje.

"Voy a dar todo de mí para poder volver en el repechaje. Me voy contento por lo que di", dijo el influencer bastante conmovido por su eliminación.

Debido a su despedida, el programa compartió un emotivo video donde se observa a Josi Martínez recogiendo sus cosas de los camerinos de 'El Gran Chef Famosos' donde lo maquillaban antes de que empiece cualquier grabación. El influencer se llevó su mandil y recetario, elementos que fueron esenciales durante su estadía en la competencia.

"Mis reinas, me fui. Estoy muy feliz de haber sido parte de 'El Gran Chef (Famosos) aunque mis platos no fueron los más ricos siempre traté de dar todo de mí para que salgan los más aesthetics. No se librarán de mí, les prometo dar todo de mí para volver en repechaje", escribió en su cuenta oficial de Instagram.