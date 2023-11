(VIDEO) ¿Magaly Medina y Ney Guerrero fueron pareja? Conductora se sincera y habla sobre su exproductor

La conductora de televisión, Magaly Medina, habló sobre el inicio de su carrera, cuando el productor Ney Guerrero trabajaba con ella. Cabe mencionar que muchas personas especularon un romance entre la pareja televisiva, ante ello, la 'Urraca' aclaró ciertos puntos.

En la úlima edición de "Magaly Tv, La Firme", la presentadora fue entrevistada por el periodista Paco Bazán, por su aniversario número 26 como conductora de su propio programa.

Uno de los momentos más controversiales fue cuando la 'Urraca' presentó un reportaje donde recopilaba todos los momentos que vivió al lado de Ney Guerrero, su productor de televisión por más de 15 años initerrumpidos.

"Ney Guerrero, quien fuera productor de este programa durante 15 años ininterrumpidos, luego sería mi productor cuando me fui a otro canal hasta que por ética renunció ja, ja,ja con cada uno de mis gritos renunciaba siempre", dijo inicialmente.

Durante muchos años se especulaba que el productor de ATV tenía una relación sentimental con la pelirroja, a lo cúal Magaly no hizo una mención específica pero expuso lo que significó y significa Guerrero para ella.

"Durante los años hemos sido pareja televisiva, pero sin duda alguna, él ha sido un amigo, compañero, y alguien que contribuyó muchísimo al éxito de este programa. Tenía grandes ideas, es cierto, muchas de sus ideas estaban plasmadas en las escenografías, aunque a veces había temporada de que yo me quejaba mucho de la ausencia de mi productor porque se perdía en los almuerzos y ya no regresaba", agregó.

En el año 2008, Magaly Medina fue condenada a prisión efectiva por el caso Paolo Guerrero, pero no solo ella tuvo que pasar un tiempo tras las rejas, Ney Guerrero también. Según el testimonio de la 'Urraca', el productor no tenía que pasar por ese penoso momento, sin embargo, por amistad u otra razón, Ney decidió permanecer "junto" a ella.

"Ney me acompañó a la prisión, él no tenía porque hacerlo. Luego la justicia corrige el error y le indica al abogado que compartíamos que él iba a salir de prisión porque se habían equivocado con él. La jueza lo quiso corregir, entonces le dijo que salga antes del tiempo, pero él dice no porque si 'La fierita' sigue en prisión, yo sigo en prisión", expresó.