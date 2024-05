¡Bomba! Jazmín Pinedo habló por primera vez sobre la orientación sexual de Gino Assereto

Recientemente, Gino Assereto habló sobre su orientación sexual en una entrevista, donde tuvo que responder a una serie de cuestionamientos sobre este tema, luego de las especulaciones que han surgido en los últimos meses. Por esta razón, su expareja, Jazmín Pinedo, llenó de elogios al modelo por sincerarse sobre este tema y, de esa forma, poner fin a los rumores.

La conductora de '+Espectáculos' aprovechó su espacio para referirse a las declaraciones del exintegrante de 'Esto es Guerra' donde aclaró que no es homosexual. La popular 'Chinita' le dio su completo respaldo al padre de su hija.

Asimismo, Pinedo comentó que le da gusto que Gino Assereto se tome con humor todos los rumores sobre su orientación sexual.