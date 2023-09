(VIDEO) Nicola Porcella habla sobre la relación de Angie Arizaga con Jota Benz: "Conmigo no era"

El influencer, Nicola Porcella sorprendió al hablar sobre la relación que mantuvo con la empresaria Angie Arizaga en una entrevista para un canal de Youtube de México. Asimismo, el peruano destacó lo "feliz" que se ve su expareja con Jota Benz.

Uno de los romances más polémicos de los últimos años ha sido la exrelación de Angie Arizaga con Nicola Porcella, dos chicos que se conocieron el el reality 'Esto es Guerra' en el año 2012.

Al principio todo fue "color de rosa", sin embargo, hechos de agresión física y psicológica colocó a la pareja del momento en el ojo de la tormenta, provocando una ruptura irremediable y el retiro del influencer de todos los programas de la televisión peruana.

Han pasado varios años y la popular 'Negrita' se dio una nueva oportunidad en el amor con el también exchico reality Jota Benz. Actualmente, son una de las parejas más estables de la farándula nacional.

En ese contexto, en una reciente entrevista con Jordi Rosado, el 'Novio de México' sorprendió al hablar sobre la relación que tuvo con Angie, dando a entender que dicha relación se basó más en el "boom" de los realities en el Perú.

"Me equivoqué en la forma en la que nos tratábamos. Se había perdido el respeto y se perdió el amor. Ya no había amor y seguíamos por ser el 'boom' de la pareja y por lo que se vendía en televisión. Yo sabía que ella ya no me amaba y en algún momento forcé a que ella siga estando conmigo, pero ahora me doy cuenta", dijo inicialmente.