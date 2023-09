(VIDEO) "Siempre voy a tener ese temor": Gabriela Serpa confiesa las inseguridades que tiene con su 'chibolo'

Los capítulos de 'Casa de Magaly' se están volviendo cada vez más intensos. En esta ocasión, Gabriela Serpa decidió abrir su corazón y confesar los temores que tiene en su nueva relación con un 'chibolo'.

En la última edición de 'La Casa de Magaly', todos los participantes realizaron una noche de dinámicas y diversión, por lo que instalaron un micrófono para jugar el famoso "no soporto" al aire libre. Posteriormente, todos los famosos tuvieron un 'break' para ir a cenar.

Como se recuerda, los coqueteos entre Gabriela Serpa y Alfredo Benavides quedaron en nada, tras ese fallido episodio, la actriz cómica ahora está en una relación con su apodado "chibolo" y aseguró que quiere disfrutar del momento.

En ese contexto, la hermana de Claudia Serpa conversó con Renzo Spraggon, Vanessa López y la "Uchulú", revelándoles detalles de su relación con su 'chibolo'. La actriz cómica reveló que lo conoció en un concierto y ahí empezó su historia de amor.

"Justo fui a un concierto, ahí lo conocí [...] quien también aseveró que conversó con su pareja sobre su trabajo. "Este es mi trabajo, yo no te quiero cargar con mis cosas, no te quiero robar tu paz mental", confesó.

Acto seguido confesó que antes de su saliente, ella se encontraba mucho tiempo sola y esta es una nueva oportunidad que ella se da en el amor, con la finalidad de tratar de superar diversos temores en torno al "qué dirán".

"Yo también tengo que darme una oportunidad porque tanto tiempo sola. Siempre salir con alguien me ha dado miedo. Pero, si voy a vivir con el miedo, nunca voy a estar con nadie. Yo ahorita lo que quiero es vivir mi presente, disfrutar del momento. Tengo 31 años, no he disfrutado lo suficiente para mi edad", agregó la rubia ante las preguntas de sus compañeros.