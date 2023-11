(VIDEO) Tilsa Lozano sufre fuerte quemadura en 'El Gran Chef Famosos', ¿cómo quedó su brazo?

La artista peruana, Tilsa Lozano, sufrió un lamentable percance en la cocina de 'El Gran Chef Famosos', cuanto intentó abrir una lata de leche condensada caliente. La modelo sufrió una quemadura de segundo grado en su brazo izquierdo.

Luego del último programa, donde 4 participantes no convencieron al jurado, 'El Gran Chef Famosos' tuvo su temida noche de eliminación. En esta ocasión, los famosos del reality lucharon para conseguir el ansiado cupo de salida de capilla.

Posteriormente, Javier Masías fue el encargado de comunicar cual era el primer plato de la noche. Christian Ysla, 'El Checho' Ibarra, Tilsa Lozano y Fiorella Cayo tuvieron 60 minutos para realizar el primer plato de la noche, el cual era un delicioso suspiro a la limeña.

En medio de la preparación, varios participantes tuvieron dificultades para abrir sus latas de leche condensada, sin embargo, la 'exvengadora' no contó con un grave accidente que le sucedería.

Mientras intentaba destapar el recipiente caliente, un poco de agua hirviendo le salpicó en su brazo derecho provocando una quemadura tan fuerte que la participante botó todo lo que tenía en la mano para pedir ayuda.

Rápidamente los paramédicos, fueron a su estación para echarle una crema que la ayude a disminuir el dolor. Pese al malestar, Tilsa terminó el primer plato de la noche, e incluso salió como vencedora del reto.

Mediante sus redes sociales, la intérprete de "Soy Soltera" publicó fotografías donde se evidencia la gran cicatriz que le quedó a causa de la quemadura en el set de televisión. "Gracias a todos los que me escriben", agregó a la imagen.

Quemadura de Tilsa Lozano.

Tal y como se aprecia en la foto, la herida de la 'exvengadora' va desde el inicio de su muñeca hasta casi llegar al codo. En el momento del accidente, la empresaria rompió en llanto y eso se reflejó en el volumen de la herida.

Cicatriz de Tilsa Lozano.

Tras el accidente, la línea de jueces decidió salvar al comediante, la exvengadora y la bailarina profesinal, quienes continúan en competencia. Sin embargo, 'Checho' Ibarra no corrió con la misma suerte y fue eliminado.

"Me voy contento, me voy bien, porque hice un par de platos que me gustaron y lo estoy haciendo en mi casa. He aprendido un par de platos y eso es interesante, ahora seguir a Giacomo para seguir aprendiendo en la casa, así que un abrazo a todos y los que han quedado, mucha suerte muchachos"