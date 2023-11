¿Y 'Mamiii'? Becky G y Sebastian Lletget fueron captados juntos tras polémica de infidelidad

Hace algunos meses, Becky G se vio envuelta en un escándalo de infidelidad cuando una mujer, llamada '@ja29po' en Instagram, le envió un mensaje por DM acusando a su novio, el futbolista Sebastián Lletget, de haberla engañado con ella en España.

En aquel entonces la mujer aseguró tener pruebas contundentes, como un video íntimo del deportista de 31 años.

"Sebastian Lletget te engañó conmigo el mes de febrero que estuvo en España con su equipo. Tengo muchas pruebas para mostrarte, hasta video íntimo de Sebastian. No lo puedo publicar pero te lo puedo hacer ver a ti en privado. Escríbeme y verás que no miento. El único falso y mentiroso es tu novio, que te engaña con muchas mujeres más", escribió la mujera Becky.

Tras un periodo de silencio, Sebastián Lletget admitió su falta y pidió perdón públicamente a Becky G, expresando su deseo de reparar el daño que le había hecho; además, reconoció que debía enfrentar problemas personales, tales como traumas y ansiedad

"Has sido una luz en mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional. En vez de honrar ese amor cada día, he hecho lo contrario, te he hecho daño e irrespetado a la persona que más amo. Lo siento y sé que tengo que hacer todo y más para ganarme tu confianza y el amor que mereces", escribió el futbolista.