Premios Juventud 2023: Shakira fue la máxima ganadora con ocho galardones

Durante la vigésima edición de los Premios Juventud 2023 realizado en Puerto Rico, Shakira se alzó como la máxima ganadora al recibir ocho galardones.

Durante la ceremonia de premiación, la cantante colombiana se dejó ver con un vestido y tacones rojos. Y fue al momento de recibir uno de sus premios que recalcó el cariño que le tiene a Puerto Rico.

Asimismo, agradeció a todos sus seguidores por el apoyo, resaltando que son su ''mayor suerte'' pues, la acompañan en todos los momentos de su vida.

"Me acompañan en todas mis alegrías, me acompañan en todas mis luchas, y por ustedes quiero ser mejor músico, la mejor artista y si se puede, la mejor persona" , dijo la intérprete de 'Copa Vacía'.

En el transcurso de la gala se anunció que Shakira obtuvo el premio de la categoría Mejor Canción Pop/Urbano por su tema ''Shakira: BZRP Music Sessions #53''. Seguido a ello, informaron que la cantante había conseguido otros siete galardones,

Entre dichos premios destacan las categorías de Artista Premios Juventud Femenina, Mejor Canción para Mi Ex (por el tema TQG), Girl Power (TQG), Mejor Urban Track (TQG), Mejor Canción, Mejor Colaboración Pop Urbano, Tropical Mix y Social Dance Challenge.

Junto a Bad Bunny, Becky G, Maluma, Rauw Alejandro, Rosalía, Grupo Frontera, Peso Pluma y TINI, Shakira encabezó nueve nominaciones en los Premios Juventud 2023.

Además de ello, Shakira fue condecorada con el premio 'Agente de Cambio' por su larga labor en transformar comunidades a través de su ya conocida Fundación Pies Descalzos. Durante sus palabras de agradecimiento no pudo falta la mención hacia sus dos hijos, asegurando que parte de la fuerza que posee actualmente es gracias a Milan y Sasha.

''Cuando mi hijo de 10 años me cuenta con tristeza que un amigo suyo quisiera cambiarse el color de la piel porque no se siente parte de o que algún otro está siendo apartado por sus preferencias, solo me queda como madre mostrarle que no se tiene que quedar callado, que puede levantar su mano y que puede usar su voz y que puede quejarse de eso y de todo aquello con lo que no está de acuerdo, es así Milan", expresó.